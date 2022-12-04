塞內加爾硬淨唔易食　英格蘭半和睇準出擊

上屆世盃殿軍英格蘭16強惡鬥塞內加爾。英格蘭分組賽表現愈嚟愈似樣，最重要係後防夠穩固，呢點喺淘汰賽非常重要，預料修夫基仍會採取較保守嘅戰術，尤其對住步大力雄嘅非洲兵，半場唔會輕舉妄動，免得畀對方偷雞成功，佢哋近3次世盃對非洲球隊全開半和，值得再追。（Now 618及616周一凌晨3時直播）

「三獅兵團」喺最後一場分組賽，起用部分副選，仍能以3比0輕取威爾斯，分組賽2勝1和，值得留意嘅係，除咗首戰對伊朗早早領先4球，於比賽後段稍為放鬆失咗2球，近2場均保持不失。

英軍有經驗識玩淘汰賽

哈利馬古尼一洗喺曼聯淪落副選，及上陣經常夢遊球場嘅惡習，喺英格蘭一夫當關，仲助攻助守，以佢為首嘅防線，確實畀人好大信心。

領隊修夫基堅持用佢終於得到回報。去到淘汰賽階段，防守穩定方面非常重要，而且英軍舊年歐國盃殺入決賽，基本班底都係呢班人，有晒經驗識得點樣應付淘汰賽踢法同壓力。

塞內加爾首戰不敵荷蘭後，連勝兩場取得16強資格，球員們步大力雄，喺上半場體力充沛時，對弱旅可以取得入球，對勁旅如荷蘭則可以保持均勢，預料佢哋今場對英格蘭嘅比賽，上半場都會係一場體力嘅較量。

不過英軍絕大部分球員效力英超，習慣高壓快速踢法，唔會畀塞內加爾太多空間，相信上半場會陷入拉鋸，半場和值捧。