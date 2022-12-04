香港劍賽　何思朗男佩封王　冠軍送別教練

香港公開劍擊錦標賽周日（4日）於亞洲博覽館舉行，何思朗於男子佩劍決賽擊敗任俊霖，成功衞冕，賽後他表示將冠軍送給即將離隊的佩劍教練馬基素。至於上屆亞軍羅浩天則於4強不敵任俊霖，香港男佩隊明日將出發法國參加世界盃賽事。

何思朗周日於香港公開劍擊錦標賽小組賽以4勝2負晉級，32強先以15：7力挫中華台北劍手Bang Yu Lee，其後在16強、8強及4強力挫香港的陳智軒、許世賢和周頌羲闖進決賽，迎來4強以15：11擊退上屆亞軍羅浩天的任俊霖。何思朗領先6：2下，一度被任俊霖追成6：6，但何思朗成功頂住壓力，重新拉開比數，終以15：11取勝。

何思朗每次勝出比賽都會激烈咆哮數聲，今次心情興奮的他，更做出葡萄牙球星C朗拿度的招牌慶祝動作「Siuuu」。這個冠軍對他意義特別大，他說：「這個冠軍對我意義重大，我希望送給即將離隊的教練馬基素，他由我16歲起已經教我，我生涯所有高高低低都有他陪伴，他一直很鼓勵我，就像爸爸一樣，好感謝他。」

他笑言，為備戰今次比賽，未有時間看世界盃，之後到歐洲比賽會留意C朗的賽事。香港佩劍隊明年將有韓國籍奧運級教練加入，何思朗和羅浩天期待新教練為團隊帶來新衝擊，羅浩天稱：「等了很久。我聽說新教練的訓練會比較辛苦，自己會練好體能作準備。」「阿天」坦言，近期狀態不理想，「感覺像引擎啟動中，希望打更多賽事提升比賽狀態。」

女子佩劍方面，歐倩瑩與薜雅齊決賽鬥得激烈，最終衞冕的歐倩瑩以15比12「封后」。歐倩瑩期望繼續以老帶新，帶領隊友於大型運動會爭取佳績。