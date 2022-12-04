蔡俊彥兵不血刃封王　張小倫復出談退役計劃

香港公開劍擊錦標賽今日（4日）在亞洲國際博覽館舉行花劍賽事。「花美男」崔浩然與蔡俊彥分途殺入決賽，惟「雙CHOI」對決無緣上演，崔浩然因膝傷退賽，令蔡俊彥兵不血刃奪冠。至於「大師兄」張小倫養傷半年復出，32強止步。

奧運冠軍張家朗未有參賽，焦點落在「大師兄」張小倫復出上。他今年5月在南韓大獎賽受傷，其後證實左腳阿基里斯腱斷裂，養傷半年，復出狀態平平，32強對本地排名17的黃俊捷，以10：15倒灶出局。張小倫表示腳傷無礙，但有心理陰影，不敢搏太盡，今日旨在重拾手感，迎接本周末的世界盃日本站。37歲的他透露，今季或是生涯最後一季：「我告訴自己夠了，不想再衝，很怕又受傷。」不過，他仍會繼續扮演「大師兄」角色，幫助隊友爭取巴黎奧運團體賽資格。

說回賽事，世界排名第9的蔡俊彥未受考驗，在小組賽全勝，再連挫左曉龍、朱瀚霖、招文韜和楊子加，殺入決賽。另一邊「花美男」崔浩然與世青冠軍鄭鐵男8強碰頭，以15：14險勝，再擊敗蔣翱駿，躋身決賽，但受膝傷影響，決定退賽，令蔡俊彥兵不血刃奪冠。

「有點可惜，今日狀態幾好，想打下去，但Nic（崔浩然）做了正確決定，始終我們目標是世界賽。」蔡俊彥說。這個25歲劍手在首站世界盃16強止步，他說有別過往會「好後悔好埋怨」，現在只想快點到日本站，衝擊好成績：「今次出去覺得能力、心態都進步了，想不停打比賽，測試自己走到多遠。」巴黎奧運積分周期明年展開，他期望再獲團體賽資格，並衝擊奧運獎牌：「我和張家朗都是世界前16，又有好多有潛質的年輕劍手，有機會來個大躍進。」談到張小倫復出，他認為有利港隊成長：「小倫是一個很成功的運動員，而每個人成功道路都不一樣，他的故事會幫到下一代劍手。」

亞軍崔浩然指近月訓練量增加，雙膝不堪負荷，一直隱隱作痛，為避免影響日本站表現，決定退賽。他樂見上站世界盃，包括自己在內，港隊首次有6人躋身正賽，又提到小將梁千雨在團體賽表現出色：「讓我回想起11年前第一次打團體賽，家朗都說好熱血，好開心！」

女花方面，港隊主力鄭曉為與符妤名會師決賽，前者一度落後4：8下，反勝15：12封后。