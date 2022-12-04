太侮辱　C朗入選分組賽最差11人陣容

數據網站Sofascore喺今屆世界盃每場賽事都會為球員表現評分，近日作出小總結，評出分組賽最差11人陣容，葡萄牙巨星C朗佔一席，反映呢位射手英雄遲暮，無復當年之勇。

C朗踢3場分組賽僅射入1球12碼，而且做出唔少「肉酸」事件，包括對烏拉圭一役，聱稱自己「頭髮入波」，上仗對南韓，被換走時同對手趙圭成發生口角。

根據Sofascore計算，C朗踢3場分組賽平均分只有6.37分，同卡塔爾前鋒艾莫爾斯阿里組成「最差鋒線」。

值得一提，今次分組賽最差11人陣容，除咗C朗之外，其餘10位球員都係名不經傳，包括4位卡塔爾國腳，令到C朗更加尷尬。

Sofascore世界盃分組賽最差11人陣容

門將:美沙爾巴森(卡塔爾)

後衞:阿里斯達莊士東(加拿大)、奧斯卡杜亞迪(哥斯達黎加)、法蘭斯高卡禾(哥斯達黎加)、賀曼艾密(卡塔爾)

中場:馬菲歷基(澳洲)、艾馬爾基(沙特阿拉伯)、保迪亞夫(卡塔爾)、達莊保查蘭(加拿大)

前鋒:C朗(葡萄牙)、艾莫爾斯阿里(卡塔爾)