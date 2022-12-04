薛耶治棄荷蘭揀摩洛哥　有個暖心故事

摩洛哥相隔36年再入世盃16強，車路士攻擊手薛耶治有好大功勞，呢位29歲球星一直係爭議人物，佢放棄荷蘭選擇摩洛哥，但又試過同領隊不和而被除名，嚟到今屆世盃修成正果，並將繼續挑戰國家隊史上最佳成績。

薛耶治係移民後代，佢喺荷蘭出世，阿積士青訓出身，踢過荷蘭U20同U21梯隊，到佢成年後選擇代表荷蘭定摩洛哥，結果佢揀咗摩洛哥，佢話：「選擇國家隊毋須思考，而係用個心，我喺荷蘭出世，但我係摩洛哥人，我知道好多人都唔會明白呢種感受。」

薛耶治於2015年成為摩洛哥大國腳，出戰2017年非國盃外圍賽，但到決賽周決選時竟然落選，幸好一年後嘅2018年俄羅斯世盃順利入選，但喺2021年佢被指態度問題，被時任領隊夏利荷錫除名，無緣出戰今年初非國盃。

薛耶治當時宣布退出國家隊作回應，並拒絕出戰世盃外餘下賽事，幾乎搞到收唔到科，最終夏利荷錫被炒魷，薛耶治重返國家隊，趕及出戰今屆世盃。摩洛哥世盃歷史上最佳成績，係1986年打入16強，今屆摩洛哥已追平最佳紀錄，如果擊敗西班牙入8強，將會開創歷史。