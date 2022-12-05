麥巴比起孖超越比利　法國贏波蘭入8強

世盃16強大戰，法國激鬥波蘭，「高盧雄雞」憑老牌前鋒基奧特上半場先開紀錄，下半場基利安麥巴比梅開二度，法國以3比1獲勝殺入8強。基利安麥巴比嘅入球，更超越「球王比利」，成為世盃史上24歲以下入球最多球員(9球)。

法國上仗大幅輪換，一眾主力得到休息後今仗重回正選行列，單箭頭基奧特，夥拍3攻中基沙文、奧士文尼迪比利及基利安麥巴比，雙防中拉比奧特及曹亞文尼；反觀波蘭一班主力激鬥阿根廷後繼續應戰，由前鋒羅拔利雲度夫斯基、門將施捷斯尼領軍出擊。

上半場法國發揮正常，攻勢較多，29分鐘奧士文尼迪比利右路傳中，基奧特門前來遲一步射斜，35分鐘基利安麥巴比左路推順勁射，但過唔到施捷斯尼。波蘭上半場最有機會攻門在38分鐘，施連斯基中路連環勁射，被洛里斯擋出，卡米尼斯基右路補射，又被華拉尼護空門，法國逃過一劫。

44分鐘，基奧特接應基利安麥巴比傳送入楔，射破施捷斯尼十指關，法國領先1比0，「銀河唯一」以52球打破亨利紀錄，成為法國入球紀錄保持者，更以36歲65日成為1990年喀麥隆前鋒米拿(38歲34日)之後，在世盃淘汰賽階段年紀最大入球球員。

下半場法國控制戰局，尋找擴大比數機會，波蘭亦嘗試壓上力圖收復失地，比賽節奏緩慢，戰至74分鐘，法國一次快攻，基利安麥巴比接應奧士文尼迪比利橫傳，近門勁射破網成2比0，呢位23歲射手補時再入「世界波」，今屆累積5球獨佔射手榜首位，並超越「球王比利」，以9球成為世盃史上24歲以下最多入球球員。

補時9分鐘，波蘭獲得12碼，羅拔利雲度夫斯基射失，但獲重射機會，結果射入攞尾彩，最終法國贏3比1順利淘汰波蘭打入8強。