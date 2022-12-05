英格蘭又大炒！3比0贏塞內加爾闖8強

英格蘭再現冠軍風範！「三獅兵團」在周一(5日)凌晨世盃16強3比0大勝塞內加爾，連續2屆躋身8強。英格蘭隊長哈利卡尼今場打破入球荒後，距離國家隊「士哥王」朗尼入球紀錄只差1球，而英格蘭今屆火力全開，4場比賽第3次大炒對手3球或以上，將以最強氣勢在8強決戰衞冕的法國。

英格蘭今場有史達寧因家庭原因缺陣，菲爾科頓取代其左翼位置，比賽早段積極向對手施壓，但塞內加爾反擊更加入肉。21分鐘伊斯美拿沙亞小禁區搶點射高，32分鐘伊利文尼戴耶近門狂抽又被比克福特撲出，大難不死的英格蘭突然上力，製造連串攻勢。

39分鐘英格蘭首次中目標攻門即入波，祖迪比寧咸殺入禁區傳中，佐敦軒達臣撞射入網，哈利卡尼隨後接應布卡約沙卡傳中近門炒高。補時3分鐘英格蘭快速反擊，祖迪比寧咸中路狂爆後交予菲爾科頓，後者第一時間斜傳哈利卡尼單刀射入，取得今屆決賽周首個入球。

半場塞內加爾一口氣換入3人，但演出未見起色，英格蘭繼續控制戰局，56分鐘哈利卡尼放冷箭被艾度亞文迪撲出，1分鐘後菲爾科頓左路傳中，布卡約沙卡門前乖巧射入，協助英格蘭大勝3比0完場。英格蘭今屆曾以6比2大炒伊朗、3比0贏威爾斯及3比0贏塞內加爾，表現令球迷雀躍。