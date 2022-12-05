史達寧豪宅被爆格　緊急返英照顧家人　

英格蘭在世盃16強3比0大破塞內加爾晉級，不過賽前傳出史達寧因「家庭原因」缺陣消息，據報這位翼鋒位於英國的豪宅被持械劫匪爆格，而史達寧的女友及2個兒女當時亦在屋內，史達寧得悉後即時由卡塔爾飛返英國照顧家人，領隊修夫基表示「不知道」史達寧能否重返卡塔爾出戰世盃。

英國傳媒報道，爆竊案發生在英國時間周六(3日)晚上，數名持械劫匪闖入史達寧位於Surrey的豪宅，搶走價值30萬鎊的名錶等財物，而當時史達寧女友Paige Milian及2名分別5歲及3歲的兒女都在屋內。消息指由於Paige Milian早前曾在社交網分享身處卡塔爾郵輪的相片，令匪徒以為史達寧豪宅處於「真空」狀態而作出行動。

英格蘭領隊修夫基賽後表示：「現時對史達寧來說，最重要的是家人，我們會全力支持他，讓他有足夠時間處理事情。」被問到史達寧會否重返世盃大軍，修夫基則說：「我不知道。史達寧現在要時間陪伴家人，我不想給他任何壓力，有時足球並不是最重要的事情，家人永遠排在第1位。」

英格蘭隊長哈利卡尼亦說：「我們精神上支持史達寧和他的家人，現在只能見步行步，希望能盡快再與他見面。」據報史達寧家人若平安無事，這位曼城球星仍希望回到卡塔爾比賽，但能否趕及周日(11日)凌晨對法國上陣仍是未知數。