馬克龍神預測！貼中法國贏3比1　入球者都中埋

全球矚目的世界盃，不但令全球各地球迷為之瘋狂，就連各國領導人都會化身球迷大談波經。向來積極參與推動足球的法國總統馬克龍，在法國16強對波蘭前進行預測，結果神奇地估中法國贏3比1的波膽，更神奇的是連入球者、包括為波蘭破蛋的球員也成功估中，令球迷嘖嘖稱奇。

衞冕的法國在16強憑基奧特入波，加上基利安麥巴比梅開二度，3比1淘汰有羅拔利雲度夫斯基破蛋的波蘭，原來馬克龍在上周六(3日)接受《巴黎人報》訪問，已事先「洩露天機」，當時這位法國總統預測：「我認為法國會贏3比1，羅拔利雲度夫斯基會入1球，就像基利安麥巴比或者基奧特，他們都想創造歷史，法國還會攻入第3球。」

雖然入球數字稍有偏差，但馬克龍成功預測最終比數，而他所提及的3個名字亦全部有入球，球迷已經覺得非常神奇。法國隊晉級8強後，馬克龍亦在社交網發文，貼出基利安麥巴比和基奧度擁抱慶祝的相片留言「晉級8強！」大量網民則留言要求馬克龍提供8強賽事的「貼士」。