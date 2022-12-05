控球在腳制衡日本　格仔軍穩陣捧細盤

今晚世盃16強頭場，日本火併「格仔軍」克羅地亞。「藍武士」連挫兩大前世盃盟主德國及西班牙，信心爆棚，老邁嘅克羅地亞避免硬碰硬，勢必用控球打法拖慢節奏，穩陣行先唔慌多波入，寧捧2.5球細盤。(Now 618及616周一晚11時直播)

日本今屆世盃表現熱血到暈，喺E組錄得2勝1負，繼首輪爆冷擊敗德國後，上仗落後下反勝西班牙2比1，更力壓呢兩支歐洲勁旅獲首名出線，猶如漫畫《足球小將》劇本，盡顯無窮鬥志。當然，主帥森保一唔係傻到相信麾下係勁過「西德」，佢有策略地喺初段打消耗戰，留前鬥後，去到下半場先換入三笘薰等搏殺，單計上仗鬥西班牙，控球率只得17.7%，創下世盃史上最少控球贏波紀錄。

克羅地亞睇定嚟食

上屆亞軍克羅地亞表現唔錯，喺F組錄得1勝2和獲次名出線，但要留意，莫迪歷、比列錫、波索域等主力都年紀唔細，無可避免踢「老鬼波」，明知日本活力十足，突擊又煞食，經驗豐富嘅「格仔兵團」梗係穩陣至上，以控球為主唔畀對手有更多空位，睇番佢哋今屆3場分組賽，就有兩仗互交白卷，可見一斑。「格仔兵團」近4仗有3次開2球或以下，加上雙方近兩次碰頭，亦全開2球或以下，淘汰賽場合料會更加謹慎，2.5球入球細有計。

今晚直播表

周一11:00pm 世界盃16強 日本 Vs 克羅地亞

Now 618、616

周二3:00am 世界盃16強 巴西 Vs 南韓

Now 618、616