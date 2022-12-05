她來就會贏！日迷籲勝利女神做直播反「克」

日本於世盃E組尾輪反勝西班牙出線，日本人喺Twitter瘋狂洗版，而最熱爆喺對象，竟然係「日向坡46」成員影山優佳，因為佢喺今屆兩次喺直播節目貼中「藍武士」贏波，被封為「勝利女神」，更希望佢喺16強對克羅地亞繼續做直播主持。

21歲嘅影山優佳係一個不折不扣嘅足球迷，小學時曾經係足球隊成員，現時走「足球偶像」路線，不時出任電視足球節目客席主持，更會分析戰術，絕對唔係問「乜嘢係越位」嘅花瓶。日本今屆首輪反勝德國2比1，影山優佳雖然唔中波膽，但估仲日本贏波，之後次輪哥斯達黎加，佢冇參與直播立即輸波，去到尾輪對西班牙，佢賽前貼日本贏2比1，仲寫明三笘薰係關鍵人物，結果波膽中到應一應之餘，三笘薰更交出致命助攻，「勝利女神」絕非浪得虛名。

影山優佳賽後拎住佢預測波膽嘅分牌時都眼濕濕，並喺Twitter嘅限動帖文「日本贏喇」、「預測2比1」、「只要相信夢想就會實現」等等，難怪被日本人瘋狂洗版，由於影山優佳咁旺，好多人認為佢先係日本贏波關鍵，好多日本粉絲覺得她來就會贏，都希望佢會喺16強日本對克羅地亞之役做客席主持，繼續將好運帶畀「藍武士」。