法國破衞冕魔咒　挑戰巴西60年前壯舉

近20年世界盃被指存在「衞冕魔咒」，因為過去5支衞冕球隊有4支分組賽出局，但上屆冠軍法國今屆已走出魔咒陰影，不但分組賽出線，而且已晉身8強，表現勢如破竹，力爭成為自1962年巴西之後，近60年首次成功衞冕世界盃的球隊。

世界盃「衞冕魔咒」始作俑者正是法國，他們1998年奪冠，但4年後卻分組賽出局，令人大跌眼鏡，其後意大利、西班牙、德國同樣「中招」分組賽止步，過去5支衞冕球隊只有巴西可以殺出分組賽，但在8強被淘汰。

法國今屆水準穩定，踢完首2輪分組賽就提早取得出線權，率先避免分組賽出局的尷尬情況，16強再淘汰波蘭，起碼已經與2006年巴西看齊，以衞冕身份打入8強，看來魔咒已煙消雲散。法國將於8強遇上英格蘭，雙方最近1次交鋒是2017年熱身賽，法國贏3比2。

世界盃史上只有意大利(1934及38年)及巴西(1958及62年)曾經成功衞冕，至於法國能否再進一步，成為第3支蟬聯冠軍球隊，大家拭目以待。

近5支世界盃衞冕球隊成績

1998年冠軍法國 2002年分組賽出局

2002年冠軍巴西 2006年8強出局

2006年冠軍意大利 2010年分組賽出局

2010年冠軍西班牙 2014年分組賽出局

2014年冠軍德國 2018年分組賽出局