希亞路：莫迪歷控制節奏　高手高手高高手

16強賽事，日本大戰克羅地亞。

我估計沒有太多球迷預測得到，日本能夠在分組賽先後擊敗德國及西班牙，取得首名出線資格，這對亞洲球隊來說，絕對是一項超卓成就。

西班牙取得大部分控球時間，但日本跟對賽德國時一樣，保持極佳紀律性，下半場展開一輪短暫攻勢，便成功反敗為勝。日本陣中有不少用波能力強、速度極高的球員坐鎮，堂安律、三笘薰以至淺野拓磨，均是具有改寫戰局能力的球員。

然而，克羅地亞的世盃經驗極為豐富，今仗森保一再留前鬥後的算盤，能否打得響？我估計未必。克羅地亞球員體格比較強壯，只要中後場縮後，面對日本的地面戰及高空波均毋須懼怕，關鍵在於中場中路的控球權，必須要由控制節奏的高手來壓場，這方面，大家都知道，莫迪歷便是高手中的高手，只要前面把握到機會，克羅地亞的晉級機會絕對樂觀。

另外，我也十分欣賞克羅地亞兩位知名度相對較低的球員。第一位是左閘波拿蘇沙，他防守穩固，上前助攻亦具威脅，另一位則是年青中堅加華度爾，二人會是克羅地亞國家隊未來的棟樑。

無論如何，今場賽事極具睇頭，預計雙方上半場會踢得比較穩陣，下半場才施展真功夫決高下，預計今場入球不會太多，晉級8強的將會是經驗較佳的克羅地亞。