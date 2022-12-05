麥巴比為拒絕訪問負責：唔使法國足協幫我罰款

基利安麥巴比周日在世界盃16強戰光芒四射，為法國轟入兩球，個人今屆屢計5個入波，目前在神射手榜排首位，不過，賽後佢話比起個人榮譽，佢更希望法國可以捧盃。

佢今場再獲選全場最佳球員，並且接受訪問，之前佢曾經攞獎之後拒絕接受訪問，並因此令法國足協會收到罰單；有球迷更話佢太過任性，又有人猜測佢因為唔想幫贊助商宣傳而拒絕訪問。

不過，今場麥巴比領獎後無離開並即接受訪問：「有好多人問我點解唔接受訪問，其實我只係想專注比賽，踢好今屆世界盃。當我要集中注意力就係咁樣，我聽到法國足協要因此受罰，所以我會畀番罰款，我覺得唔應該由法國足總為我罰錢。」

再提到自己狀態愈來愈好，佢話目標就有一個，就係贏冠軍，「對我嚟講，唯一目標就係贏世界盃冠軍」，因此即使佢喺神射手以5球領先，但相比之下佢更在乎最後能否捧盃，「我嚟呢度係為左攞世界盃，而非金球獎，如果幫到球隊，我又能贏金球獎，當然高興，但球隊先係最重要。」截至目前為止，麥巴比喺世界盃已累積入左9球，其中5球更是在淘汰賽取得。