劃清界線！曼聯割價促銷C朗產品

依家為葡萄牙征戰世盃嘅C朗，由於曼聯早前太遲決定同佢解約，因此好多球隊周邊商品，包括2023年官方日曆、T恤、杯、鎖匙扣等都有C朗嘜頭，紅魔惟有割價促銷，希望盡快清晒佢。

雖然今季曼聯同C朗關係一直都好差，但球隊去到世盃開打後先同佢解約，搞到一系列產品受影響，單係2023年官方日曆，1月就有身披紅魔波衫嘅C朗，都咪話唔尷尬，球隊決定將有C朗嘜頭嘅周邊商品割價促銷。原價20鎊（約190港元）嘅T恤減到5鎊（約48港元），原價10鎊嘅杯（96約港元）只賣5鎊（約48港元），至於5鎊（約48港元）嘅鎖匙扣，依家2鎊（約19港元）就有交易，但求清倉劃清界線。

C朗同曼聯一刀了斷，但與另一支前東家祖雲達斯嘅恩怨仍剪不斷。由於祖記涉嫌造假數被調查，據報C朗嘅代表律師已要求呢支意大利班霸，支付1990萬歐元（約1.63億港元）欠薪，因為喺疫情期間，祖記同球員達成推遲出糧協議，但喺指定日期前未收到，所以C朗決定追數，不過祖記高層否認此事，睇嚟呢單勞資糾紛有排搞。