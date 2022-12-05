太極虎 VS 森巴兵團　巴西守細波嚴防南韓

今晚世盃16強爆發矚目大戰，巴西同南韓爭8強席位。兩軍睇落實力有距離，但唔好忘記「太極虎」一向以體力雄渾及鬥志頑強見稱，有力抵擋「森巴兵團」來犯。加上巴西今屆踢法穩陣至上，分組賽3戰總入球全開2球或以下，主Ｗ冇肉食，不如博中位數2.5球嘅入球細。（Now 618及616周二凌晨3時直播）

巴西提早獲得出線權下，上仗分組賽出副選，踢到補時被喀麥隆絕殺輸0比1，主力叉足電迎接今仗，睇落確實有利，不過唔代表佢哋可以輕易贏到南韓，皆因巴西喺主帥迪迪執教下，一反傳統踢穩陣足球，今屆頭兩場分組賽強陣出擊，都只係贏塞爾維亞2比0及小勝瑞士1比0，更重要係呢兩場令到對手冇中目標埋門，可見巴西防守非常堅固，等閒之輩都幾難攻陷佢哋。

不過「森巴兵團」注重防守嘅同時，難免顧此失彼，令到攻力下滑，特別之前缺少尼馬下，鋒線頓失重心，雖然佢已傷愈並參與操練，但就算趕及復出，狀態亦未必十足，加上加比爾捷西斯及阿歷士迪尼斯因傷退隊，人腳進一步受削。事實上嚟到淘汰賽，即使強隊都唔會太冒進，以免被對手偷襲得手，就算巴西贏波，隨時又係「煲魚生粥」僅僅熟。

「太極虎」逃出生天士氣大振

南韓上仗絕地反勝葡萄牙，戲劇性躋身16強，雖然話該役葡萄牙半力出擊，賽果有些少「水分」，但「太極虎」踢出一場爭氣波，軍心肯定大振，球員落到場自然會去盡每人跑多一步。同埋南韓分組賽曾經同另一支南美洲傳統勁旅烏拉圭踢成0比0，獲得寶貴經驗，有力同巴西周旋，未必會大敗而回。