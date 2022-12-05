阿迪達再向董事局提出 1月簽阿辛斯奧

阿仙奴今夏曾向皇馬出價3400萬鎊收購馬高阿辛斯奧，但遭拒絕，英國傳媒報道，阿迪達近日向董事局再度提出，希望明年1月簽入該西班牙世盃國腳，報道指今次成事機會頗高。

阿迪達一直希望得到該26歲球星，可惜今夏轉會窗未能成事，事隔幾個月，依家阿仙奴排緊英超榜首，如果保持走勢有機會重奪冠軍，阿迪達大條道理向董事局要求1月增兵，心目中首選仍然係馬高阿辛斯奧。

馬高阿辛斯奧係前皇馬主帥迪保斯基口中嘅世界級中場，擁有天賦同創造力，不過喺現任主帥安察洛堤麾下卻不受重用，安帥上任一年半期間，阿辛斯奧多數任後備，今季上陣僅15次入3球。

有消息指皇馬打算減輕支出，明年1月出售球員，馬高阿辛斯奧尚餘半年合約，如果唔出售又唔續約，明年夏天將回復自由身，阿迪達選擇呢個時間提出洽購，可謂取得先機，依家AC米蘭同祖雲達斯均有意加入爭奪，不過阿迪達係西班牙球員出身，阿仙奴又排緊榜首，加上阿仙奴本身擁有布卡約沙卡同加比爾馬天尼利等天才攻擊手，吸引力遠勝其他球隊。