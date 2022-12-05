港乒獲頒35萬元獎金　杜凱琹走出「怕輸」低潮

香港乒乓球隊於世界團體錦標賽表現出色，男、女團分奪第5名，今日（5日）獲恒生銀行頒發35萬元獎金。港乒一姐杜凱琹透露在世錦賽手肘受傷，形容是生涯最嚴重傷患之一：「最近幾個月都與傷患鬥爭，既要維持訓練，又要適當休息，生涯第一次面對這種挑戰。」

港隊9月派出10個球員，赴中國成都參加世界團體錦標賽，期間杜凱琹觸傷右手肘，於8強缺陣，結果女團遭德國逆轉，無緣晉級，與男團一樣名列第5。阿杜透露當時手肘急性受傷，正接受治療，但較難推斷康復時間：「好了一半左右，很難說多久完全康復，畢竟是勞損造成。乒乓球手到這個年紀有不同傷患很正常，也不能像普通人傷了就休息。」

杜凱琹、李皓晴和蘇慧音於東京奧運摘銅，登上生涯高峰，但今年阿杜一度跌落低谷：「年初世界排名升上新高第7，心態沒處理好。因為你要keep住打好，才能保持排名，排名高才有機會打高分賽事。我很想贏，又怕輸，面對不了輸球。」壓力影響表現，直到阿杜想通「如果一直被困，只會不進則退」，不僅與朱成竹合力拿下兩座雙打冠軍，亦在上月亞洲盃闖進單打8強，一度領先日本好手早田希娜3：1。

阿杜本月出戰日本乒乓球聯賽，明年主要目標則是世錦賽和杭州亞運：「我和黃鎮廷最近開始練回混雙，始終港隊一向靠混雙、雙打和團體爭取成績，會針對訓練，也希望帶起單打。」巴黎奧運資格賽明年6月展開，阿杜直言對奧運「有想法」：「肯定想再贏獎牌，距離奧運還有兩年，很長也很快，會珍惜每場比賽。」