連續3屆入波拍住「美C」　沙基利誓平隊史紀錄

瑞士翼鋒梳頓沙基利雖然成就難與美斯、C朗相比，但佢喺上仗對塞爾維亞先開紀錄，令佢連續3屆世盃決賽周都有士哥，拍得住兩大球王。

31歲嘅梳頓沙基利近年漸走下坡，現時只效力美職嘅芝加哥火燄，不過每逢為瑞士出戰大賽特別醒神，今屆世盃G組首輪對喀麥隆，佢妙傳比列安保路攻入奠勝入波，日前喺G組尾輪生死戰對塞爾維亞，呢位「瑞士美斯」更先拔頭籌，成為最終贏3比2出線功臣之一。

查實「十字軍」近27個國際大賽（世盃及歐國盃）入波，沙基利有份參與其中13球（入9球及4次助攻），單計世盃，沙基利於2014年對洪都拉斯連中三元，再喺2018年及今屆兩鬥塞爾維亞各建一功，近3屆都有士哥，只有美斯同C朗先做到，都咪話唔堅。

沙基利依家喺世盃累積5個入波，只差瑞士世盃士哥王曉治（Seppe Hügi）1粒，呢位已離世嘅瑞士名宿，在1954年世盃共入6球，意味住沙基利喺16強對葡萄牙只要有波入，便可追平隊史紀錄。