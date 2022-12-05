身體最誠實！卡塔爾男士喪影性感女球迷

克羅地亞性感女球迷Ivana Knoll世盃期間遊走於各大球場及旅遊地標，袒胸露臂尺度大膽，無視當地禁止女性衣著暴露法規，比賽期間，更被影到兩名卡塔爾男士色迷迷喪影Ivana Knoll一幕，證明無論社會幾保守，男士身體最誠實，事件吸引全球網民圍觀，雖有卡塔爾名人辯駁，但理由蒼白無力，根本冇人信。

今屆世盃有兩位平凡人上位，一男一女，男士係南韓靚仔前鋒趙圭成(馬會譯名)，佢IG粉絲由2萬急升至200萬，女士就係呢位Ivana Knoll，佢喺世盃期間照樣性感無視當地法規，IG粉絲人數亦上升至125萬，搞笑嘅係，當佢粉絲人數突破100萬，就特別上載呢張卡塔爾男士偷拍佢嘅經典場面，繼續吸Like。

講番呢張圖片，Ivana Knoll如常衣著性感，在看台上落樓梯，旁邊兩名卡塔爾男士見到佢，立即攞手機喪影，面露色迷迷表情，呢個場面被有人心影低放上網，有網站轉發後配上文字「男人始終係男人」，諷刺當地禁止暴露嘅虛偽。

有卡塔爾名人試圖反駁，為兩位偷拍男士辯解，一名商人喺網上回覆：「佢哋影相唔一定鍾意佢，係因為討厭佢衣著不當，想舉報佢，所有卡塔爾人都會認同呢點。」網民當然唔同意，有人回覆：「先生，你嘅理由太搞笑，從佢哋面上表情、肢體語言同拎手機方式，都非常清楚佢哋做緊乜。」「你必須承認卡塔爾男士都會犯錯。」