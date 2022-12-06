12碼大戰落敗　日本悲壯出局

世盃16強大戰，日本激鬥克羅地亞，日本憑前田大然上半場開紀錄，克羅地亞比列錫下半場初段追和，法定時間踢成1比1，加時互無紀錄，互射12碼克羅地亞獲勝，晉級8強，日本悲壯出局。

日本陣容作出微調，久保建英受傷缺陣，中前場由前田大然、鎌田大地及堂安律擔正，後防富安健洋取代板倉滉；克羅地亞繼續由老將莫迪歷及比列錫領軍。

兩隊踢法接近，同樣以小組推進攻門，開賽9分鐘比列錫搵到空檔埋門，但未能把握機會，日本則加強控球，漸漸反壓對方，戰至43分鐘，日本一次角球攻勢，吉田麻也中路回傳，前田大然接應一射入網，日本半場領先1比0。

克羅地亞搵到剋制日本方法，就係打高空波，55分鐘，洛夫雲罰球斬入禁區，比列錫靠隊友牽制對方後衞，無人看管下頭槌勁頂死角入網，追成1比1平手。

森保一其後作出調動，淺野拓磨及三笘薰登場，但克羅地亞將節奏拖慢，戰況膠着，87分鐘南野拓實被派上陣，但未見成效，結果90分鐘未分勝負，加時再賽。

克羅地亞喺加時上半場換人，路夫路馬查及尼高拉華錫上陣，日本靠球員個人能力埋門，三笘薰自己帶波推順怒射，但角度太正被對方門將利華高域擋出，加時下半場日本後防受壓，結果守到完場，要互射12碼分決勝。

互射12碼結果(日本先射)：

日本

南野拓實 不入

三笘薰 不入

淺野拓磨 入

吉田麻也 不入

克羅地亞

尼高拉華錫 入

波索域 入

馬高利華查 不入

柏沙歷 入