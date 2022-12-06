尼馬復出建功　巴西大勝南韓

周二(6日)凌晨世界盃16強，巴西球星尼馬傷愈復出，立即有神勇表現，射入12碼及助攻，加上雲尼斯奧斯祖利亞、李察利臣、盧卡斯柏基達各建一功，協助巴西以4比1大勝南韓，打入8強。南韓落敗之後，今屆6支亞洲區球隊全部出局。

巴西上仗分組賽以副選應戰，主力有充裕時間休息，加上尼馬復出，可以最強人腳出擊，反觀南韓上仗搏到盡先至取得出線權，球員踢到殘。

此消彼長之下，巴西佔盡上風，開波7分鐘，尼馬接應傳中起唔到腳，變成助攻畀雲尼斯奧斯祖利亞冷靜射入打開紀錄，僅過6分鐘，南韓中場鄭又榮喺禁區內出腳解圍，踢中李察利臣，被吹罰12碼，尼馬主射入網，今屆終於開齋。

跟住巴西透過1次美妙組織，由李察利臣射入，佢今屆已有3球進帳，「森巴兵團」攻勢一浪接一浪，另1入波功臣雲尼斯奧斯祖利亞左路傳中，盧卡斯柏基達後上射成4比0。

上半場補時，巴西前鋒李察利臣仲有1次單刀射門機會，但被門將金承奎出迎封出，巴西領先4比0入更衣室。

雖然南韓落後4球，但並冇放棄，換邊之後踢到更加積極，下半場開賽1分鐘，就有1次破門黃金機會，孫興民禁區內起腳，巴西門將艾利臣比加僅用手臂擋出底線。

巴西亦冇鬆懈，拉芬夏比洛尼喺禁區內個人表演後再起腳，被門將金承奎撲出。呢位巴塞隆拿翼鋒之後主射罰球及右路窄角度起腳，都無功而還。

其後南韓前鋒黃喜燦勁射，僅被門將艾利臣比加飛身撲出，戰至76分鐘南韓終於破蛋，後備上陣嘅白昇浩遠射入網，追至1比4。最終巴西仍然贏4比1，晉身8強將會遇上上屆亞軍克羅地亞。