【足動校園】晉峰造訪郭怡雅神父紀念學校

新季首站「中銀香港社區足球伙伴計劃」之「中銀香港足動校園體驗計劃」，時隔超過一年半，在上月(11月)14日再次來到位於青衣長青邨的郭怡雅神父紀念學校，讓一班小六學生在港超聯球隊晉峰4名職球員帶領下，吸收了不少足球知識，度過了一個開心又充實的上午。

■圖、文：李浚湣

第三季征戰超聯的晉峰，今季續以培育年輕球員為主，在廖億誠、白星馳等主力離隊下，只簽入了伍家揚、周睿弘及班哲文3名新兵，以及從青年軍提升了歐陽浩銘、翁嘉禧在內的7名小將，然而「粉紅軍團」暫時成績尚算不錯，守在中游位置。以青衣運動場為主場的晉峰，今次來到同區的小學，分別派出西班牙籍主教練艾斯達維、3名年輕球員劉君正、邵昀俊及翁嘉禧出席。

晉峰4名職球員一出場即受到同學熱烈歡迎，在進行簡單自我介紹後，隨即接受主持人Iris的提問，回答了有關港超聯的問題，然後便正式開始訓練。約80名學生分為4組，進行簡單控球及運球練習，過程中需要扭過飛碟及雪糕筒等障礙物，甚具挑戰性，一眾小朋友顯得手忙腳亂，皮球更不斷彈走，但在晉峰職球員多次示範及鼓勵下，他們的表現愈見進步。

隨後來到鬥波環節，同學們分隊面對晉峰職球員，「粉紅軍團」雖然以寡敵眾，但依然憑體型及技術佔優，導致部分同學齊齊站在龍門面前，務求以血肉之軀阻止對手入球，場面十分搞笑，最終整個活動經過大約1小時完滿結束。每名出席活動的同學，除獲贈足總出版的「港超聯天書」、迷你足球外，還有由晉峰送出的索繩袋及精美文件夾，同學們之後更主動找晉峰職球員、主持人Iris簽名留念，可謂滿載而歸。

能夠獲得港超職球員親自指導，一眾同學們難掩興奮之情，男同學Owen表示最愛鬥波環節：「同港超球員一齊比賽好難得，如果贏咗會好有成功感，同埋佢哋教咗我好多進攻、運球技巧。」至於晉峰球員亦同樣樂在其中，劉君正大讚一班同學們十分踴躍：「佢哋可能少接觸運動，對比平時教波個班小朋友更加積極，所以好開心。」而邵昀俊則指要同時帶領多位小朋友進行訓練，有一定困難，幸好他們十分乖巧，希望可藉此提升大家對足球的興趣。

「以樂事主」注重全人發展

郭怡雅神父紀念學校於1977年創立，為葵青區一所由政府資助的男女子小學。學校秉承天主教辦學的理念，以「以樂事主」為校訓，在「愛」的薰陶下，致力培育學生的全人發展，使他們成為一個有責任感、熱愛公益以及關心社會的好公民。

這間學校雖然為全港約30間「火柴盒學校」之一（校園空間細小的屋邨校舍），校舍偏舊且操場空間有限，惟校方卻相當重視足球發展，2018年更曾參與由香港賽馬會與曼聯合辦的「賽馬會學界足球發展計劃」。