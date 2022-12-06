日本4次16強止步　首相窩心安慰力撐

在今屆世界盃分組賽激情反勝2支前世界冠軍德國及西班牙的日本，到了16強行人止步，被克羅地亞逼和1比1後，互射12碼敗陣出局，漫畫《足球小將》的美好結局始終無法實現，但「東瀛兵團」的表現仍然獲得肯定，日本首相岸田文雄在賽後第一時間透過社交網發文，安慰及稱讚球員的拼搏精神。

日本出局後，不少球員痛哭，首相岸田文雄立即發文安慰，他說：「日本隊未能打入世界盃8強，結果很遺憾，但你們直到最後都不放棄取勝的精神，給了我勇氣，令我非常感動，你們讓所有人看到日本足球的嶄新時代，各位教練、球員及其他工作人員，你們辛苦了，

非常感謝。」岸田文雄一直非常留意日本隊表現，當球隊今屆首仗爆冷擊敗德國，就立即發文大讚球員，今仗輸波亦不忘安慰球員，非常貼心。

日本輸波之後，仍然保持風度，清潔整理好更衣室才離開，並再次留下「紙鶴陣容」放在桌上作為禮物，感謝主辦當局及工作人員。

日本足球水平近20年多年不斷進步，現時國家隊大部份球員效力歐洲主流聯賽球會，但卻一直未能突破世界盃16強關卡，他們在2002年憑主場之利首次晉身16強，其後2010、18及今屆同樣16強止步。

賽後日本領隊森保一表示，對於球隊充滿信心，不認為16強是極限：「從這一刻開始，只要日本足球向目標進發，就一定可以跨越這個難關，我們要繼續支持這些優秀球員，只要全日本團結一致面對世界，將來一定可以突破16強。」森保一的預言能否實現，大家拭目以待。