孫興民向球迷道歉　即被干地急召返倫敦

南韓王牌球星孫興民以隊長身份帶領球隊出戰世界盃，隨着以1比4不敵巴西16強止步，緣盡卡塔爾，賽後這位30歲的熱刺前鋒對球迷道歉。

面對着世界頂級球隊巴西，南韓輸4球才由白昇浩「破蛋」，挽回一點顏面，賽後隊長孫興民接受訪問時稱:「我們已盡一切努力，畢竟這是一場難度很大的比賽；肯定的是所有球員都付出所有，能夠走到這裡也是值得自豪。」

不過，個人首次打入世盃淘汰賽的「老孫」對於辜負了球迷的期望，應到遺憾：「我要向我們的支持者道歉，未能達到他們的期望，但我希望他們能諒解，球隊每一個人都為今仗作最好的準備。」

對於今屆世界盃要戴上面罩出賽，被問到是否影響發揮，孫興民沒有畀自己藉口，「這個是無問題的，與大家的努力及艱辛相比，根本不算是什麼。」孫興民因為撞傷左眼眼角位置進行了手術，11月1日完成手術，11月24日就出戰首場世界盃分組賽。

即使南韓在16強止步，但幾位年輕球員表現搶眼，包括人氣急升的趙圭成（馬會譯名)及白昇浩等，作為老大哥的孫興民亦鼓勵他們要繼續努力:「今後要有責任感，而能夠在世界盃這個舞台上展現實力，感到自豪，希望這不是終點，望有更多出現球員湧現。」

孫興民剛完成國家任務，已經被熱刺領隊急召返倫敦，準備拆禮物日的英超聖誕快車，希望在未來兩周可以調整及提升狀態。