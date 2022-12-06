走線遇弱今場見真章　西班牙客Ｗ嗒得洛

今晚世盃16強頭場，摩洛哥火併西班牙。摩洛哥雖然今屆表現令人驚喜，但實力難與西班牙相提並論，「狂牛」上仗意外輸波有走線之嫌，出戰淘汰賽隨時見真章，要攻陷對手贏波冇難度，一於要1.47倍西班牙客勝。（Now 618及616周二晚11時直播）

原本備受睇淡嘅摩洛哥，喺F組分組賽表現突出，唔單止賽和上屆亞軍克羅地亞0比0，更以2比0擊敗上屆季軍比利時，3戰錄2勝1和取得首名，36年後再次殺入世盃淘汰賽。但要留意，摩洛哥嘅同組對手問題多多，加拿大經驗輸蝕，比利時老化嚴重兼內訌，因此摩洛哥能夠出線唔算意外，佢哋進攻過於倚賴薛耶治發辦，容易被對手箝制，而佢同阿舒拉夫日前缺席操練，似乎有傷在身或會影響表現，後衞阿古特上仗更擺烏龍，可見摩洛哥受壓下防守唔算穩健，而且經過分組賽後實力浮面，列強唔敢再輕視，令摩軍更難爆冷。

先發制人搶攻摩洛哥

另一邊廂，西班牙雖然上仗反輸畀日本1比2，但喺E組分組賽仍獲1勝1和1負，跌落次名晉級，從而避開F組次名克羅地亞，點秤對摩洛哥都易過對「格仔軍」，「狂牛」輸波有走線嫌疑，今仗淘汰賽會重拾勁旅本色。事實上，西班牙攻力強勁，今屆3戰共入9粒，箭頭艾華路莫拉達場場有士哥，費倫托利斯亦有兩球進帳，腳風奇順。而且「狂牛」擅於先發制人，各項賽事近5仗全部先開紀錄，其中3次由莫拉達打破僵局，今仗有力搶先機，再使出傳控大法保住勝局，所以除咗客勝之外，西班牙「第一隊入球」亦可以兼顧。