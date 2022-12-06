質素體力都贏晒　葡萄牙蓄銳誓破瑞士

世盃16強上演全歐對決，葡萄牙迎戰瑞士，葡萄牙上仗分組賽由於已提早取得出線權，所以派副選比賽，導致不敵南韓，不宜作準，今仗強陣出陣，預料可以佔上風。加上雙方近4次對賽，葡萄牙取得3勝1負，主勝值博。(Now 618及616周三凌晨3時直播)

葡萄牙今屆踢得非常輕鬆，連贏首兩場分組賽，提早取得出線權，所以輪換陣容，畀主力獲得充裕時間休息，準備今仗比賽，體力上有優勢。雖然葡萄牙射手C朗無復當年勇，但其他球員有不俗發揮，特別係中場般奴費南迪斯，上陣兩場已經入2球及2次助攻，打破以往踢國家隊就冇料到嘅慣例。

瑞士遇強即屈

葡萄牙進攻方式夠多元化，祖奧菲歷斯、拉菲爾利亞奧、貝拿度施華等中前場球員，亦有上乘入球能力，要撕開瑞士防線，並唔困難。

瑞士上仗生死戰以3比2力挫塞爾維亞，全場節奏明快，消耗唔少體力，3位主將格列沙加、梳頓沙基利、費奧拿已年過30歲，面對緊密賽程，可能會吃不消。事實上，瑞士分組賽所贏嘅兩場勝仗，好大程度上係由於對手喀麥隆及塞爾維亞表現平庸，一對住巴西，就立即現形輸波，今仗遇上另1支頂級勁旅葡萄牙，預料會陷於苦戰。