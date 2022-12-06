比亞荷夫成代罪羔羊　結束德國隊18年工作

德國喺今屆世界盃分組賽出局，表現備受批評，但領隊費歷克仍可以保住帥位，反而名宿兼技術總監比亞荷夫成為代罪羔羊，被提早解約，結束18年國家隊工作。

現年54歲嘅比亞荷夫球員時代曾經協助德國奪得1996年歐國盃冠軍及2002年世界盃亞軍，佢掛靴後喺2004年加入德國隊做經理，負責各項協調工作，為球隊捧2014年世界盃冠軍作出唔少貢獻。

比亞荷夫2018年開始擔任德國隊技術總監，原本合約至2024年屆約，但佢依家宣布提早離任：「我同德國足總達成協議，辭去一切職務，過去一段時光令人感到無比激動，非常多謝團隊一直對我嘅幫助，一齊創出偉大成就，令我感到好驕傲。」

比亞荷夫承認德國今屆世界盃成績差係佢離開嘅主因：「德國連續2屆世界盃分組賽出局，未能幫助球隊再創高峰，亦無法為球迷帶來快樂，我覺得好傷心，無可否認我哋部份決策唔一定正確，我必須自我批評，承擔責任。」德國足總亦發表聲明，指雙方同意提早解約，並感謝比亞荷夫過去嘅貢獻。