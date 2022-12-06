世盃如論：瑞士防守力強唔易啃

今晚世盃16強有葡萄牙對瑞士，瑞士是一隊踢起來謹慎小心的球隊，中前場配搭未算好，但勝在防守部署頗有心得，例如面對巴西時中後場非常緊密，單對單防守不錯，中場費奧拿對塞爾維亞時攻守兼備，整體來說延續了防守力強的特質。

葡萄牙中場組合未執掂

葡萄牙達成了小組首名的目標，但不敵韓國多少也反映一點問題，例如進攻層面不似預期。葡軍陣中雖有很多不同類型的進攻球員，亦可以組成不同配搭的中場線，但目前還未找到最佳組合。個別年輕球員如祖奧菲歷斯和拉菲爾利亞奧表現不夠穩定，老將C朗亦已經連續兩場未有中目標埋門，有空間反擊時還比較能夠製造威脅，陣地戰就顯得有點吃力。

教練山度士帶領下的葡萄牙確實傾向保守，未能很好地發揮中前場球員的天賦和才華。半年前，在歐國聯面對陣瑞士兩次，當時各贏1場，瑞士主場一役成功「零封」對手，小勝1比0，絕不能輕視。

況且，瑞士每逢殺入大賽淘汰階段都會格外保守，亦經常在法定時間賽和。對上兩屆歐國盃射了3次十二碼，對上3屆世盃決賽周也有1次，另加1次戰至加時，這次看來「葡瑞戰」90分鐘未能分勝負的機會很高。