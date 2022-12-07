西班牙12碼落敗　摩洛哥晉級8強

世盃16強激戰，摩洛哥對西班牙，「狂牛兵團」控制戰局但未能製造入球，摩洛哥憑死守頑抗，結果激戰120分鐘踢成0比0，西班牙互射12碼落敗，摩洛哥晉級8強。

西班牙今仗再變陣，艾華路莫拉達退居後備，費倫托利斯重回正選行列，夥拍馬高阿辛斯奧及丹尼爾奧莫，中場排出全巴塞組合加維、柏迪及布斯基斯；摩洛哥繼續以薛耶治及阿舒拉夫領軍。

西班牙開賽27分鐘搵到機會，馬高阿辛斯奧突破對方防線埋門射中網側，32分鐘輪到摩洛哥反擊，馬沙拉奧禁區頂放冷箭，但過唔到西班牙門將烏尼西蒙十指關，其後馬高阿辛斯奧再有突破機會，但把握唔到，完半場摩洛哥阿古特門前空晒但頭槌頂高，半場0比0。

下半場63分鐘西班牙換人，艾華路莫拉達及卡路士蘇拿落場，加強攻力，摩洛哥將防線收窄，決心死守，81分鐘艾華路莫拉達右路0角度起腳，皮球門前掠過，摩洛哥唔輸有運。

法定時間踢成0比0，加時再賽，加時上半場西班牙繼續圍攻對手，靠尼高拉斯威廉斯右路突破尋找機會，其後再換入安素法迪及巴爾迪嘗試改變戰局，摩洛哥一次反擊華列查迪拉單刀埋門，但被烏尼西蒙封出，加時下半場完場前，沙拉比亞窄位射中柱，最終120分鐘互無紀錄，要以互射12碼分勝負。

互射12碼結果(摩洛哥先射)：

摩洛哥

沙比利 入

薛耶治 入

巴達比路安 不入

阿舒拉夫 入

西班牙

沙拉比亞 不入

卡路士蘇拿 不入

布斯基斯 不入