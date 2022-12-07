C朗被貶後備　接班人「戴帽」率葡萄牙闖8強

世盃16強最後一場賽事，葡萄牙周三(7日)凌晨6比1大勝瑞士，順利躋身荷蘭、阿根廷、克羅地亞、巴西、英格蘭、法國同摩洛哥的8強行列。葡萄牙今場意外將C朗拿度貶為後備，但代替他上陣的新星干卡路拉莫斯不負所託連中三元，協助葡萄牙自2006年後再闖8強。

葡萄牙領隊費蘭度山度士今場出奇招，王牌前鋒C朗被貶為後備，其箭頭位置由21歲的干卡路拉莫斯代替。葡萄牙此舉明顯想加快進攻節奏，甫開賽即與瑞士互有攻守，17分鐘葡萄牙左路進攻，干卡路拉莫斯禁區內接應擺脫對手緊纏，窄角度狂抽網頂先拔頭籌。

葡萄牙領先後愈踢愈爽，多次反擊都能以射門完結，瑞士30分鐘有梳頓沙基利罰球貼柱而出。33分鐘葡萄牙再下一城，老將比比在角球攻勢泰山壓頂頭槌轟入，成為世盃史上最老在淘汰賽入球球員(39歲零283日)；干卡路拉莫斯完半場前單刀失機，但葡萄牙仍帶2球優勢回更衣室。

換邊後葡萄牙繼續控制戰局，51分鐘達洛治右路傳中，干卡路拉莫斯門前快腳射成3比0，4分鐘後葡萄牙美妙組織，拉菲爾古里路左路抽射得手；瑞士58分鐘靠角球攻勢由文路爾艾簡治破蛋，但67分鐘干卡路拉莫斯接應祖奧菲歷斯妙傳射入個人第3球。C朗在74分鐘後備登場，曾有入球因越位而食「詐胡」，葡萄牙在補時階段再有拉爾菲利亞奧錦上添花，大勝6比1晉級。