世盃8強出爐！巴西、葡萄牙成2大熱門

世盃8強全部誕生，決賽周將暫時休戰2天，周五(9日)晚11時由克羅地亞對巴西重燃戰火。雖然西班牙大熱倒灶，但8強仍然是歐洲球隊佔多數，法國、英格蘭、克羅地亞、荷蘭及葡萄牙霸佔5席，南美洲繼續由巴西及阿根廷兩大班霸出征，非洲球隊摩洛哥就打破歐美壟斷局面。

8強戰事激戰連場，英格蘭對法國、荷蘭對阿根廷屬2場「打崩頭」焦點大戰，相反5屆冠軍巴西出戰克羅地亞、葡萄牙對摩洛哥，都被視為較「強弱分明」的賽事，被睇好可以躋身4強，足智彩冠軍賠率顯示，巴西為2.7倍奪標大熱，而葡萄牙就成為5倍次熱。

不少球迷期待的美斯對C朗夢幻決賽仍然有機會上演，今屆是自2006年後，美斯、C朗首次同時躋身世盃8強，而且阿根廷同葡萄牙分屬不同賽區，若兩隊能夠過關斬將，會在12月19日的世盃決賽碰頭。

世盃8強對賽

12月9日 晚上11時 克羅地亞 對 巴西

12月10日 凌晨3時 荷蘭 對 阿根廷

12月10日 晚上11時 摩洛哥 對 葡萄牙

12月11日 凌晨3時 英格蘭 對 法國