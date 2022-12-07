拉莫斯一戰成名！葡萄牙撇甩C朗迎新世代

葡萄牙對上一次殺入世盃8強是2006年，也是C朗拿度首次出戰世盃決賽周，從那時開始葡萄牙正式步入「C朗時代」，多年來一直靠這位天王巨星單天保至尊，甚至乎被稱為「C朗隊」。今屆16強葡萄牙大破瑞士，第5次出戰世盃的C朗意外被貶後備，代替他上陣的干卡路拉莫斯一戰成名，加上一眾新星的冒起，象徵葡萄牙新世代正式降臨。

21歲的干卡路拉莫斯，在世盃前只為葡萄牙踢過1場熱身賽，處子戰後備上陣攻入1球，今屆分組賽亦只是2次後備入替，合共踢了10分鐘。想不到在16強竟然頂替一代球王C朗擔正，而他亦用3個入球加1次助攻作為回應，加上祖奧菲歷斯(23歲)、拉菲爾利亞奧(23歲)等新世代球星的出色表現，葡萄牙一戰搣甩「C朗隊」之名。

效力賓菲加的干卡路拉莫斯今仗狂破紀錄，他成為自2002年高路斯(德國)之後，首個第1場世盃正選就入3球球員；也是自1990年史高拉菲(捷克)後，第1個在淘汰賽連中三元球員。葡萄牙對上一個在世盃淘汰賽入3球球員，已經數到1966年的「黑豹」尤西比奧，值得一提的是，C朗在5屆世盃從未試過在淘汰賽取得入球。

賽後獲選為最佳球員的干卡路拉莫斯表示：「一切都發生得太快，我們要專注下場賽事。」這位小將同時表達了對C朗的尊敬：「C朗是葡萄牙的隊長，他總是努力地為球隊作出幫助，而且有很好效果，C朗是我們的領袖，也是我的模範球員。」