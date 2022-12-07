最苦澀的笑容！C朗笑住上陣　孤獨離場

C朗拿度在世盃16強大戰被貶為後備，他的一舉一動仍然是傳媒焦點，這位37歲老將未有如分組賽被換出時，在場邊如領隊般向對友作出指示，但在干卡路拉莫斯、比比等人入波時，也有興奮地參與全隊的慶祝，甚至在74分鐘後備上陣，也展示出燦爛的笑容。

C朗上陣後表現機會不多，曾有一次主射罰球省中人牆，亦有一次明顯越位入波被判詐胡，葡萄牙最後階段入波只是另一後備拉菲爾利亞奧，C朗仍未能打破在世盃淘汰賽未有入球的宿命。完場後C朗走到場邊向球迷簡單道謝，並未有加入其他隊友繞場一周的儀式，落寞地獨自返回更衣室。

C朗賽後「如常」在社交網發文慶祝勝利：「對葡萄牙來說，這是不可思議的一天，在世界最大的賽事取得歷史性成績，這是一支充滿才華和青春的球隊，祝賀球隊獲勝。夢想仍然繼續！戰鬥到最後！加油葡萄牙！」

自2008年歐國盃分組賽最後一輪對瑞士後，C朗為葡萄牙連續31場出戰世界盃、歐國盃都是正選，今仗再一次對瑞士屈居後備。向來好勝心極強的C朗當然心有不甘，但與今季在曼聯當後備時「發脾氣」的做法不同，C朗選擇強顏歡笑去維繫球隊的和諧，畢竟葡萄牙晉級後他仍然有機會上陣，隊友的出色表現亦令他實現捧盃的機會大增，只是C朗要接受自己不再是唯一的主角。