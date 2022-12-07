連續3屆大賽輸12碼　球員練射1,000次得個桔

西班牙喺世盃16強互射12碼輸畀摩洛哥黯然出局，「狂牛兵團」喺12碼表現極差，3位操刀球員全部宴客，亦係佢哋連續第3屆國際大賽射輸12碼出局。賽後西班牙領隊安歷基承認責任，但就唔肯談論係咪會為出局引咎辭職。

西班牙喺加時最後2分鐘換入沙拉比亞，明顯係想佢幫手射12碼，呢位前鋒尾段曾有射門中柱，但做唔成英雄就變罪人，負責第1個12碼嘅佢射失，之後卡路士蘇拿同布斯基斯亦都宴客，西班牙12碼輸0比3。

安歷基賽後表示：「全部都係我嘅責任，頭3個12碼球員係我揀嘅，我認為佢哋都係12碼專家，之後嘅12碼就由球員自己決定，可惜我哋連第4輪都唔使射......」安歷基仲提到，佢喺世界盃前下令球員「做功課」，就係每人要喺踢決賽周前射1,000次12碼，可惜最後都係得個桔。

上屆世盃西班牙喺16強互射12碼輸畀俄羅斯、上年歐國盃就喺4強射輸12碼畀意大利，連續第3屆國際大賽以最殘酷方式出局。對於去留問題，安歷基就回應：「依家唔係談論我去留嘅時候，我想盡快返屋企見家人同隻狗，等下個星期足總會長覺得時間合適，我哋就會傾之後嘅計劃。」