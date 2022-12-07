葡萄牙主帥否認與C朗不和：我們是多年好友

葡萄牙大勝瑞士闖入世界盃8強，王牌球星C朗拿度今仗以後備落場，成為焦點之一，一度有傳主帥費蘭度山度士同C朗不和，他賽後接受訪問時否認，並強調二人是多年好友。

C朗今仗在正選名單榜上無名，賽前很多人都預計，而山度士強調這個決定與C朗對南韓一戰被調落場的行為沒有關係，只是一個戰術調動；不過，傳媒不停追問，令山度士的回答都有點不耐煩:「我不是已經回答過這些問題嗎?我們是多年的好朋友，有些決定不會影響我們的關係，我已解釋過，有些事情都要劃上句號。」

葡萄牙6比1贏瑞士，是今屆世界盃淘汰賽最大的比數，對於這場勝仗，山度士形容是成功但不完美，而21歲新星干卡路拉莫斯代替C朗做正選，兼大演帽子戲法，傳媒很自然會將他們作比較，山度士直言:「C朗做後備是比賽的策略，他們是不同類型的球員；國家隊的隊長人選沒有問題，我與C朗是多年好友，他樹立了隊長的榜樣。」

葡萄牙於8強將對摩洛哥，他們上屆在小組曾經碰頭，葡萄牙小勝1比0，然而山度士認為摩洛哥淘汰西班牙並非冷門，葡萄牙將會好好部署作準備。