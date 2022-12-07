今屆未被對手入波　摩洛哥最強守護神

摩洛哥喺世盃16強互射12碼淘汰西班牙，耶辛尼保奴2度撲出12碼成為晉級英雄，賽後亦獲選為今場最佳球員。耶辛尼保奴今屆世盃踢咗300分鐘，竟然從未被對手攻入過1球，摩洛哥有呢個守護神把關，成為創造歷史嘅重要原因。

31歲嘅耶辛尼保奴喺加拿大出世，但父母都係摩洛哥人，佢細細個已經去西班牙踢波，過去10年都係效力西班牙球隊，2019年開始一直效力西維爾，所以佢對今場對手西班牙非常熟悉。摩洛哥喺分組賽出線後，領隊列格拉基被球員拋上天慶祝，今場呢個殊榮就去到耶辛尼保奴身上，佢獲選為最佳球員後表示：「我感受到球迷嘅愛同支持，呢場勝仗係送畀摩洛哥人嘅禮物，我仲未意識到自己創造咗咩成就，我好開心，但要盡快專注下場比賽。」

摩洛哥今屆4場比賽只失1球，而且對加拿大所失嘅1球仲係自己球員烏龍波，今屆面對比利時、克羅地亞同西班牙3大勁旅都冇失波，就連互射12碼都可以「0失球」！耶辛尼保奴除咗對比利時因傷缺陣外，其餘賽事全部踢足，絕對係球隊今屆最大功臣。