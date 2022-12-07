英格蘭國腳人心惶惶　家園24小時紅色戒備

世盃期間史達寧家園被賊人入屋行劫，英國警方進行調查，此事在英格蘭球員之間已引起恐慌，國腳們都擔心家人安全受威脅，財物亦得不到保護，領隊修夫基表示，英足總將向球員們家園提供保護，而球員們亦已加強保安，確保家人及財物安全。

英國傳媒稱，今次事件令英格蘭球員大感震驚，立即將保安進入24小時紅色警戒狀態，保安人員24小時巡邏，攔截運送物品，監控任何異常或可疑活動等，而英格蘭足總及警方亦會提供協助。

世盃開賽前，英足總提醒球員，要就保安問題與當地警方溝通，因為近年來，多次發生球員出外比賽期間家中失竊或遇劫事件，包括列斯占士、奧巴美揚及祖奧簡斯路，球員每年用於家園保安費用超過10萬鎊，有球員聘請私人保鑣、亦有球員飼養價值4萬鎊警犬守門口。

英格蘭中堅哈利馬古尼抨擊入屋行劫的不法分子，他說：「我們在世盃付出所有，他們卻在後方製造麻煩，史達寧因為這件事被迫暫時離隊回家，我對此事很失望，我們沒有時間慰問他，因為我們所有精力都在準備比賽。」