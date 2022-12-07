D1籃球決賽改英華對喇沙　男拔被取消資格

九龍區D1中學校際男子籃球賽決賽將於周四（8日）上演，賽事原定由拔萃男書院對喇沙書院，但據香港學界體育聯會今日（7日）發出的最新賽程，決賽改為英華書院對喇沙書院，男拔因違反防疫規定被取消資格。

男拔於11月25日於4強賽以40：38擊敗英華，取得決賽資格，惟周三（7日）學體會網頁更新賽程，男拔被改判以0：20告負，周四（8日）下午5時30分舉行的決賽戲碼亦改為英華書院對喇沙書院。

學體會下午發聲明指，男拔因有球員違反防疫規定而被取消4強成績，改判「棄權」，並且不能參與決賽。由於男拔將喪失精英賽資格，意味喇沙及英華兩支決賽球隊之外，此區精英賽最後一個名額由4強不敵喇沙的滙基書院所得。

學體會官方回覆如下：

今年十一月二十五日中學校際籃球（第一組九龍區）男子甲組四強賽事結束後，學體會港島及九龍地域中學分會（分會）得悉，其中一支於四強賽事勝出的隊伍，於比賽中派出的球員，其中一人是當天正暫停校內面授課堂或停課的人士，或涉及違反《參加 2022-2023 年度學界體育比賽/活動的防疫措施及安排》（於 2022 年 9 月 7 日更新版）第 9 點，根據有關規定，因疫情正暫停校內面授課堂或停課之人士，將被禁止參與比賽/活動。

分會昨日（十二月六日）召開特別會議跟進事件，根據校方提交之報告及賽事資料，並按過往同類事件的案例，會議決議，涉事學校於中學校際籃球（第一組九龍區）男子甲組四強賽中派出違規運動員參賽，因此取消該場比賽的成績，判以棄權。而根據本會「中學體育運動手冊」比賽制度的第 5.4 條「如有學校於淘汰階段棄權，該校將不能參與該項比賽餘下的賽事。該校將不獲發任何獎項，並只可獲取棄權階段的最低分數，以計算入團體積分」，因此涉事學校於本年度男子甲組籃球賽事，將獲取第四名相應的團體積分。