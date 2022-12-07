小組新紀錄層出不窮 用數字講世盃故事

今屆世盃打破傳統，改喺11月舉行，賽程亦比以往頻密，小組爭持相當激烈，出現多個令人稱奇嘅數字。難得有個16強同8強之間嘅小空檔，一於同大家回顧分組賽點滴，齊齊用「數字說故事」。

「0」

競爭空前激烈 冇一隊全勝

今屆競爭非常激烈，個別小組踢完兩輪後，4隊都仲有出線機會，更罕見嘅係，3輪分組賽後，冇一隊波可以全勝拎晒9分，係自1998年分組賽增加至32隊以嚟首次。當中荷蘭、英格蘭同摩洛哥2勝1和得7分，已經係最好成績。

「1」

最弱主辦國 卡塔爾入到波

卡塔爾被球迷封為「最弱主辦國」，結果真係3戰全敗，創下世盃史上東道主最差成績，最終以0分黯然遭淘汰。好彩佢哋對住荷蘭都入咗一球，從好嘅方面睇，卡塔爾起碼入到波，避過成為零勝、零分、零入球的「三零部隊」，亦令2002年殺入決賽周嘅中國隊，繼續背負世盃決賽周史上唯一一支亞洲「三零部隊」。

「1.88」

1.88mm奇迹 日本爭議晉級

日本喺分組生死戰，以2比1反勝西班牙，但田中碧所入嘅第二球就充滿爭議性，當時三笘薰底線傳中前，皮球睇落99%出咗底線，但VAR審視過後判入球有效。日本傳媒指個波接觸白界線只有1.88毫米，更譽為「1.88mm奇迹」。

「5」

五朝元老多 命運各有不同

墨西哥門將奧祖亞、中場古亞達度、葡萄牙C朗及阿根廷美斯，都係世盃難得一見嘅「五朝元老」，4人全部都有上陣，但前兩者因墨西哥32年嚟首次入唔到淘汰賽而緣盡卡塔爾。兩位球王則各創紀錄，C朗連續5屆入波屬史上第一人，而美斯則連續5屆貢獻助攻，亦係新創舉。

「7」

阿根廷鬥沙特 半場狂越位

阿根廷對沙特嘅比賽，阿根廷隊上半場被吹罰7次越位，其中包括3次食詐胡，結果沙特半場落後一球下，下半場神奇連入兩粒，反勝阿根廷震驚球壇。

「18」

最年輕正選兼入波 加維威盡

西班牙嘅加維喺血洗哥斯達黎加7比0一役，以18歲109日之齡，成為世盃史上最年輕正選球星。呢位巴塞隆拿新星更射入一球，成為今屆最年輕「士哥拿」，以及世盃第3年輕入波球員。

「24」

球星多顧慮 半場少交收

今屆世盃破天荒喺歐洲球季中間舉行，一班國腳踢完世盃後，又要即刻返球會報到，準備下半季聯賽。未知係咪因為咁，搞到班球星喺分組賽都有啲顧慮，唔會去得太盡，令到比賽初段入波偏少。結果今屆48場分組賽，就出現24場半場0比0比數。

「68」

艾方素戴維斯 閃電式破關

闊別世盃36年嘅加拿大，今屆亦創出一個紀錄，喺對克羅地亞一戰，艾方素戴維斯68秒嘅頭槌破網，成為分組賽最快入波，但佢哋最終仍以1比4不敵對手。呢支下屆世盃主辦國之一嘅球隊，亦以3戰全敗入2球失7球畢業。

「103」

超長補時增加有效比賽時間

B組伊朗對英格蘭，喺補時13分鐘入波追成2比6，官方數字係「90+13」，即係103分鐘入波。事實上呢場波由於多波入又多換人，仲有球員受傷，上半場補時長達14分鐘，下半場補足15分鐘，創出補時紀錄。對於今屆補時特別長，國際足協裁判委員會主席哥連拿就話，目的係想增加有效比賽時間。

「500」

C朗「頭髮冤案」高科技話事

葡萄牙火併烏拉圭一役，下半場54分鐘般尼費南迪斯半傳半射，C朗禁區內跳頂，個波喺佢頭頂越過，直入網窩。C朗當時話自己頭髮掂到個波，入球應該入佢數，引來爭議。賽後足球生產商adidas特別發出聲明：「我哋喺Al Rihla（官方足球）中加入咗最先進嘅接觸技術，肯定C朗喺呢個入波當中，完全冇點到個波。皮球入面嘅500Hz IMU感認器，有高度準確性分析。」

「88,966」

阿根廷生死戰 勁多球迷入場

阿根廷小組次輪對墨西哥，影響佢哋出線命運。據官方公布數字，魯賽爾球場共有88,966位球迷入場，創下28年來世盃最高入座紀錄，對上一次有咁多人入場的世盃賽事，已經要數到1994年世盃決賽，當時美國玫瑰碗體育場有成91,194觀眾。

「2,522,000」

南韓型男踢好波 粉絲激增

南韓對加納嘅分組賽，「太極虎」一度落後兩球，及後趙圭成下半場梅開二度追至2比2，雖然南韓最終都要輸2比3，但趙圭成嘅社交網followers人數因此激增，由未入波嘅84萬，完場後半個鐘已經升至100萬。南韓喺16強不敵巴西後，呢位型男嘅「追隨者」更超過252萬，相當誇張。