尹戈爾自爆搵到美斯弱點：大家放長雙眼睇！

荷蘭將會喺世盃8強大戰阿根廷，勝負關鍵好可能繫於「球王」美斯身上，賽前荷蘭領隊尹戈爾就豪言，佢已經搵到美斯嘅弱點，不過呢位戰術大師就懶神秘唔肯透露更多詳情，只係叫球迷到時放長雙眼睇佢嘅部署！

荷蘭同阿根廷喺2014年世盃準決賽交鋒，當時兩隊踢足120分鐘都冇波入，最後阿根廷互射12碼贏荷蘭出線。荷蘭主帥尹戈爾賽前表示：「美斯係最危險嘅創造型球員，佢可以為隊友製造攻門，亦可以自己入波。不過當阿根廷防守嗰陣，美斯嘅參與唔多，呢一點會係荷蘭嘅機會。」當記者追問實情部署係點樣，尹戈爾就回應：「我唔會同你講，到時你就會睇到。」

尹戈爾話有辦法對付美斯，不過似乎連佢嘅手下都未知點做，效力巴塞隆拿嘅中場法蘭基迪莊同美斯做過2年隊友，佢就話唔知用咩方法對付美斯：「我好熟美斯，但唔肯定點樣可以阻止到佢，佢喺過去15年一直主宰比賽，但係都冇人有辦法阻到佢，或者要靠全隊合作先至有機會。」

至於荷蘭中堅華基爾雲迪積克，過去喺球會同國家隊已多次同美斯交鋒，佢賽前就試圖淡化美斯嘅重要性：「今場唔係我對美斯，亦都唔係荷蘭對美斯，而係荷蘭對阿根廷，冇球員可以一個人踢晒場波，我哋會有一個合適嘅作戰計劃。」