用表現回應質疑聲　蔡立靖享受足球樂趣

作為東方今季重點引援，擁有西班牙血統的中華台北代表蔡立靖（Emi），隨即成為球隊進攻發電機。這位東方新「10號仔」，過去曾在荷蘭和西班牙等聯賽落班，體驗過歐洲球壇的激烈競爭，如今登陸香港球壇，希望能夠重新享受比賽樂趣：「作為球員，我試過喺順境時獲得外界廣泛關注，亦曾經喺逆境時被質疑能力，但呢一切只會令我變得更努力。」 ■圖、文：林卓臻

東方季初因要應付「亞協盃」賽事，闊別本地賽事超過一個月。在完成遠征回港後，一張新臉孔出現在球隊訓練場上，此子在熱身賽表現出色的消息，很快在將軍澳足球訓練中心（東方及多支港超球隊的訓練球場）傳開。這位個子不高，身材瘦削兼留着一頭捲髮的中場，正正是中華台北代表蔡立靖。面對來港踢波的機會，Emi表示：「當知道有機會嚟香港試腳，我諗都冇諗就應承咗，因為我知道呢個係好好嘅機會去表現自己。」

代表中華台北人生轉捩點

在加拿大土生土長，足球很快就成為Emi唯一興趣，與朋友在多倫多街場鬥波的快樂時光，他至今記憶猶新：「細個同朋友喺球場踢到打晒交，場外大家又會Friend番，當時自己好勝嘅程度，依家諗番轉頭，都覺得不可思議。」Emi的爸爸熱愛足球，更是西甲豪門皇家馬德里的忠實球迷，蔡立靖洋名中的Emilio，正是爸爸以皇馬傳奇球星布達堅奴來命名，從小受父親耳濡目染，足球成為Emi成長路上不可分割的一部分：「爸爸見到我嘅潛力，佢一直鼓勵同鞭策我，開車帶我去比賽同練波。」Emi表示由6、7歲開始接觸足球，踢職業足球就成為唯一追求，為了追夢更完全沒有為自己留後路：「一直以嚟只得Plan A，就係成為職業球員，呢條絕對唔係最易行嘅路，但依家我每日可以做我鍾意做嘅嘢，係非常開心。」

2019年加拿大超級聯賽處子賽季揭開序幕，該年不僅對加拿大足球具里程碑意義，對當年有份參賽的Emi而言，更是改變職業生涯軌跡的一年。由於母親的關係，Emi擁有為中華台北效力的資格，他在加超的出色表現，亦引起時任中華台北代表隊主帥蘭卡斯特的關注，結果同年在對澳洲的世盃外圍賽，Emi成功取得代表隊首頂喼帽。雖然最終中華台北以大比數落敗，但Emi形容該仗是他職業生涯至今，最重要的一場比賽：「雖然我唔喺台灣當地出世，但我有血緣關係，每次我着起代表隊波衫，我都感覺好自豪，尤其係嗰場比賽，令大家開始留意到我。嗰場波之後，我嘅人生從此不一樣。」

該場比賽，亦為Emi鋪下外闖歐洲之路，2020年加盟荷蘭老牌球會海牙，儘管在當地比賽機會不多，但Emi認為歐洲聯賽的激烈競爭和職業球員心態，已令自己受益匪淺，能夠獨自外闖荷蘭，成為自己「職業生涯最好的決定」：「我覺得所有球員都應該經歷外流，因為只有走出舒適圈，離開家人同朋友獨自闖蕩，全心專注改進球技，先至有機會成長；喺荷蘭外闖嘅經歷同學習到嘅嘢，我想信留喺加拿大唔會得到。」

胸前隊徽更勝背後10號

如今於港超展開職業生涯新一頁，Emi直言沒有因為身披10號球衣而感到壓力：「講到尾，我唔係為背部球衣號碼而戰，而係為咗胸前嘅東方會徽。可以着10號我非常感恩，希望可以同球隊交出好成績。」雖然加盟東方前有超過兩年沒有踢過正式比賽，但Emi已用助攻和入球，向外界證明自己有能力在港超立足，他亦表示希望能延續好表現，在香港重拾足球的樂趣：「我好享受喺香港踢波嘅時光，每次落到場，我嘅最大目標係享受比賽，想像自己就好似兒時同朋友喺街場踢波，只要保持呢種心態，我就會有好表現。」

蔡立靖檔案

出生日期：

1998年8月10日（24歲）

身高：1米68 司職：中場

球衣號碼：10

曾效力球隊：

約克九鎮、海牙（只列部分）

現效力球隊：東方