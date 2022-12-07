孫興民私人教練爆南韓足協衰嘢　9國腳畀Like

南韓殺入世盃16強，輸畀巴西光榮出局，國民大多收貨，但原來球隊內部有好多衰嘢一直只係「臭屎密冚」，到依家球隊出局，有人開始爆大鑊，其中孫興民私人教練爆料，原來世盃期間孫興民自費醫療同訓練，更照顧多位隊友，南韓足協則袖手旁觀，發文後獲至少9名國腳畀Like。

孫興民世盃前面部受傷，世盃期間一直戴面罩上陣，期間佢自費聘請私人教練協助訓練，其中佢嘅私人復康教練安德洙在結束卡塔爾之旅後喺社交媒體發文，抨擊南韓足協後勤工作奇差，卡塔爾期間佢哋工作嘅「2701號房」，反而成為南韓國家隊嘅後勤基地。

安德洙發文表示，世盃期間佢同另兩位孫興民私人教練宋英植及李哲熙，包辦南韓多名球員護理工作，佢話：「當時我哋對每位球員進行2至3小時護理，每人照顧5至6位球員，大家都辛苦。」

南韓傳媒披露，2701號房係孫興民父親自費房間，孫興民並在當地租用訓練場地，安德洙上載自己雙手紅腫照片，證明自己呢段時間工作非常忙碌，佢仲話：「如果南韓足協唔反省同改善，南韓足球都難有將來。」

另方面，已宣布離職嘅領隊保羅賓圖，曾於世盃前夕炮轟南韓足協，南韓出局後被傳媒轉發，內容指保羅賓圖公布世盃名單當日，曾講咗一大段說話：「南韓足協只考慮錢同贊助商，冇諗過球員健康。」佢不滿世盃前嘅韓職同韓足盃賽程太密，球員幾乎冇得休息。上述言論留到依家爆出嚟，南韓足協將面對沉重輿論壓力。