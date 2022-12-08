C朗拒認輸缺席後備操練　家人連環炮轟領隊

葡萄牙在周六(10日)世盃8強對摩洛哥前，關於C朗拿度的問題再度引起騷動，上場被終止連續31場國際大賽擔任正選的C朗，據報仍拒絕承認「後備」的身份，周三(7日)葡萄牙安排16強一眾後備球員進行操練，C朗竟然缺席練習，而他的女友、姐姐更分別在社交網炮轟領隊費蘭度山度士，成為葡萄牙爭霸一大隱憂。

葡萄牙在16強對瑞士時收起C朗，但球隊進攻反而更加流暢，代替C朗上陣的干卡路拉莫斯更連中三元，助球隊大勝6比1，令C朗面目無光，完場後獨自返回更衣室。西班牙《馬卡報》報道，領隊費蘭度山度士周三安排對瑞士一眾後備操練，正選則在健身室進行簡單練習，但C朗卻成為唯一缺操的後備，與正選一同留在更衣室，令球迷懷疑他是有「特權」還是拒絕跟後備操練。

C朗今季在曼聯被貶後備，之後的過激反應球迷仍然歷歷在目，今次為葡萄牙出戰世盃再有同樣遭遇，C朗如何應對令葡軍球迷擔心。在C朗仍未表態前，他的家人已急不及待展開「攻擊」，身在卡塔爾打氣的女友喬治娜先在IG發炮：「恭賀葡萄牙，當11個球員唱國歌時，所有鏡頭仍是對住你，未能享受世界最佳球員踢90分鐘是可恥的。」

隨後C朗姐姐Elma Aveiro亦批評：「沒錯，C朗不是永恆的、C朗不會永遠踢下去，我們聽到很多聲音，C朗老了、C朗不會入球了、葡萄牙不需要C朗了、C朗過去的功勞一點都不重要......隨意侮辱一個付出了那麼多的球員，實在非常可恥。」