黃色警報！19個球員孭薄　葡萄牙最危

世盃8強激戰即將展開，經過分組賽同16強的賽事後，最後8隊當中一共有19名球員「孭薄」，若果8強再拿黃牌就要停賽1場，球隊晉級的話亦會錯過4強大戰，其中葡萄牙有5名球員有黃牌在身，是情況最危險的一隊。

今屆世盃的停賽罰則，是累積2面黃牌要自動停賽1場，但在8強完結後全部球員會「洗底」，確保球員除非在4強直接拿到紅牌，否則不會因累積黃牌而錯過世盃決賽。現時8強球隊當中，有19名球員已有黃牌，除英格蘭沒有球員「孭薄」，其餘7隊都有球員上榜。

當中葡萄牙的情況最危險，他們有5名球員若對摩洛哥時領黃牌就要停賽，包括般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯、魯賓戴亞斯、魯賓尼維斯4位絕對主力，另一人是已因傷無緣今屆賽事的丹尼路彭利拿。

世盃8強孭薄名單

荷蘭●尼敦阿基、馬菲斯迪歷特

阿根廷●干沙路蒙迪爾、馬高斯阿古拿

克羅地亞●莫迪歷、洛夫雲

巴西●般奴古馬雷斯、費特、艾達米列達奧

英格蘭●(無)

法國●曹亞文尼、祖利斯古迪

摩洛哥●蘇夫恩岩拉伯特、路曼沙斯、沙比利

葡萄牙●般奴費南迪斯、祖奧菲歷斯、魯賓戴亞斯、魯賓尼維斯、丹尼路彭利拿