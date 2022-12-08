波蘭分獎金吵大鑊　領隊自肥惹眾怒

打入16強嘅波蘭近日傳出內訌，原因出喺領隊身上，米赫尼維斯竟然臨時要求獎金加倍，更有人提出按落場時間計算獎金，球員當然反對，總之搞到一鍋粥，結果16強輸波出局。

報道指，波蘭喺分組賽次名出線，係該國自1986年以來最好成績，波蘭政府開出780萬鎊(約7410萬港元)獎金獎勵前線大軍，點知就因為咁出事。

米赫尼維斯喺小組出線後開會討論獎金分配，呢位肥主帥率先發難，提出教練團獎金由原本10%增加至20%，至於球員獎金分配，會上有人提出按落場比賽時間計算獎金，結果喺隊內引起激烈爭議。

隊長羅拔利雲度夫斯基對於米赫尼維斯喺大戰當前搞搞震極度不滿，佢認為球隊應專注比賽，而唔係分錢，「羅拔佬」亦對教練團獎金加倍，以及球員按落場時間計錢提出反對。

一位不願透露姓名波蘭國腳表示：「大家未能達成一致，我哋決定世盃後再討論，整個話題只係維持咗5分鐘，之後大家都冇再談論，但依家我哋被塑造成貪婪嘅人。」

事件愈揭愈臭，原來米赫尼維斯仲有其餘自肥行為，包括帶同家屬與球員共住2日，以及球隊出局後球員未有集體回國，只有14名國腳返抵波蘭。上述行為都令波蘭足總好不滿。