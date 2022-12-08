【港講J.League】日本球季圓滿結束　睇睇季後重大人員變動

隨住日本國家隊的卡塔爾世界盃之旅正式終結，日本職業球季亦正正式式落幕！日本國家隊接連擊敗德國、西班牙兩支歐洲勁旅殺入十六強、浦和紅鑽打入亞冠盃決賽、橫濱水手重奪日職聯冠軍等畫面，對於各日本球迷嚟講依然係如癡如醉；而喺日本2022職業球季正式結束呢一刻，伴隨住就有唔少人員變動，今日就同大家作一個小總結。

日、朝名將急流勇退

講到季尾最矚目的引退消息，首推中村俊輔宣佈掛靴。呢位44歲的左腳王，剛季效力FC橫濱期間成功協助球隊取得升上日職聯資格，總算為佢的職業生涯畫上圓滿句號。事實上，中村俊輔剛季一路受到右足踝傷患困擾，上陣時間甚少，喺球隊亦慢慢成為精神領袖，如今宣佈掛靴都可以話係相當合理。

除了中村俊輔，另一效力日乙球會町田澤維亞的前北韓國腳鄭大世亦宣佈掛靴。38歲的鄭大世可以話係北韓近年最為人熟悉的球員，2010年代表北韓出席南非世界盃唱國歌時淚流滿面的一幕依然教人記憶猶新。

球會層面方面，鄭大世喺日職聯先後效力過川崎前鋒、清水心跳、新潟天鵝及町田澤維亞，喺J1及J2合共射入111球，說得上係日本球壇的殿堂級人物之一；此外佢亦試過外流德國效力波琴同科隆，話佢係北韓近年最成功的球員絕不為過。

傳統勁旅誓要發憤圖強

橫濱水手勇奪日職聯冠軍、廣島三箭贏得聯賽盃，日乙球會甲府風林更爆冷贏得天皇盃，打破了傳統大會壟斷的局面。而部份傳統勁旅經歷了一個失望的球季，已經急不及待進行大變動務求喺下季嚟個大反彈。

鹿島鹿角招攬新血

鹿島鹿角上屆再次三大皆空，更與下屆亞冠聯的資格無緣，對於領導層嚟講絕對係唔收貨。上季季中接手執教球隊的名宿岩政大樹獲得留任，下季真係要有成績交出先得，而為了改善成績，佢哋首先由川崎前鋒招攬前鋒知念慶加盟，知念慶去季為川崎前鋒喺日職聯射入7球，鹿島鹿角得到佢的加盟相信可以分擔一下鈴木優磨的入球責任。

除了知念慶，鹿島鹿角亦獲得藤井智也由廣島三箭來投。藤井智也年僅24歲，司職右中場或者右翼衞，上季佢的表現就相當搶眼，可說是廣島三箭取得好成績的重要功臣之一，而佢平均每場可以製造6次傳中，數據係全日職聯最佳，鹿島鹿角來季靠晒佢加強側擊能力。

浦和紅鑽、大阪飛腳齊齊換教頭

浦和紅鑽雖然成功殺入亞冠聯決賽，但喺本土就冇乜成績交出，因此球會宣佈撤換西班牙籍監督列卡度洛迪古斯，來季改由波蘭籍的史哥沙執教。50歲的史哥沙執教經驗豐富，曾經帶領波蘭球會克拉科夫及列治普斯南贏得國內聯賽及盃賽冠軍，亦去過中東阿聯酋U-23國家隊。唔通浦和紅鑽眼見廣島三箭進行歐洲化改革成功，來季又想有樣學樣？

至於僅僅護級成功的大阪飛腳，來季領導層亦有變動，西班牙籍教頭普耶圖斯將在來季取代松田浩擔任監督一職。普耶圖斯之前就執教日乙球會德島漩渦，球會成績雖然唔算突出，但喺日乙就以防守穩健見稱，大阪飛腳搵佢加盟似乎真係想補救後防經常穿窿的弊病。

星級戰將外闖求突破

日本近年喺國際賽成績不俗，除了得益於健全的青訓體系不斷為球壇補充新血外，日本球員充滿冒險精神、勇於外流尋求新挑戰亦係原因之一，而喺來季又有兩位國腳級人馬宣布外流。

川崎前鋒中堅谷口彰梧，剛剛有份代表日本國家隊出戰世界盃決賽周，而佢表現亦都唔失禮，對於31歲的佢可以話係達到球員生涯的頂峰。球員生涯裡面一直只係為川崎前鋒效力的佢，近日就決定喺2023球季展開外流生涯，加盟卡塔爾球會艾雷恩，展開掘金之旅。

事實上，谷口彰梧本身年紀都唔細，既然喺世界盃有出色表現之下獲得賞識得到掘金機會，絕對係千載難逢，又睇下佢可唔可以好似廣島三箭老將鹽谷司當年咁，喺中東闖出一番事業喇！

如果谷口彰梧係老將，咁效力神戶勝利船的小林友希絕對稱得上係後輩，呢位22歲中堅近日就落實喺2023年1月轉投蘇超班霸些路迪，成為些路迪陣中第4名日本球員。小林友希上季為神戶勝利船喺各項賽事上陣達41場，可說是球隊的主力，而佢本身亦代表過日本U-21，如果可以喺些路迪好好把握機會，晉身大國腳可以話係指日可待。

功勳戰將離隊延續生涯

球場始終係英雄地，部份球員年紀漸長難以跟得上球隊需要，即使曾經為球隊立下唔少汗馬功勞，最終都係難逃離隊命運。喺橫濱水手出道、協助過球會贏得2次日職聯冠軍、2019年日職聯MVP的仲川輝人，近日就宣佈離隊轉投FC東京。

仲川輝人身材矮小，但速度快又技術好，過往喺橫濱水手前線往往製造出唔少威脅，不過球隊近年銳意年輕化，前線又有唔少新星上位，間接令呢位30歲翼鋒的上陣時間開始減少，難怪要轉會尋求新突破。雖然已經事先張揚離隊，但仲川輝人喺早前對陣羅馬的友賽依然獲得上陣機會，等佢可以好好同一眾橫濱水手球迷進行道別，以佢喺橫濱水手的江湖地位，相信日後代表FC東京返嚟倒戈，都會受到橫濱水手球迷的熱烈歡迎。

此外，多年先後為大阪飛腳效力多年的巴西中鋒安達臣柏德列，最近亦宣佈會喺來季轉投京都不死鳥。35歲的安達臣柏德列拼勁十足，當打年代喺前線有相當大的衝擊力，而佢最大成就當然要數喺2014球季協助大阪飛腳完成日本本土三冠王壯舉，佢自己亦喺當季成為日職聯MVP，可以話係名利雙收。安達臣柏德列前後為大阪飛腳效力6季半，喺各項賽事合共射入85球，佢的離隊相信亦會得到大阪飛腳球迷的懷念。

呢一刻唔少日職球隊都已經進入放假階段，以好好準備之後的冬季集訓去迎接新球季；而相信踏入1月轉會市場重開後，將會有更多矚目的轉會消息出現，各位日職聯球迷到時記得密切留意。

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