女足　和富社企護級大戰賽和大聯盟

賽馬會女子足球聯賽（甲組）於上周六（3日），完成第6輪爭奪，其中和富社企就於寶翠公園，與大聯盟足球學院上演護級大戰，結果兩隊全場互無紀錄，各得1分。此外，車路士足球學校（香港）等幾支勁旅都順利全取3分，繼續保持前列位置。

女甲第6輪上演護級大戰，由和富社企面對大聯盟足球學院。兩軍今季仍未開齋，為搶分雙方都積極進攻，創造出不少埋門機會，但防守表現就似乎更加搶鏡，其中和富社企就有早前入選港隊大軍的門將黃琬琪，多次作出撲救，幫助球隊力保不失。比賽後段，和富社企一次傳中，可惜從後殺入禁區的余樂詩接應射斜，未能打破僵局。最終雙方以0比0握手言和，今季首次有分落袋的大聯盟，繼續敬陪末席。

同日沙田與港會，就於寶翠公園壓軸上演一場對攻大戰。結果沙田憑韋婉婷、朱倩君及張靖彤的入球，以3比2險勝換邊後靠蘇菲亞羅拔臣及前傑志前鋒佐真娜取得入球的港會。至於前列分子車路士足球學校（香港）及傑志，就分別擊敗大埔及頌恩公民，6戰全勝的「車女」繼續高踞榜首。

【賽馬會女子足球聯賽 (甲組)】

第6周戰果

大聯盟足球學院 0比0 和富社企

頌恩公民 0比2 傑志

沙田 3比2 港會

車路士足球學校(香港) 2比1 大埔