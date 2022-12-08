列強睇晒辦　世盃Best 8邊隊冠軍最抵玩？

世盃喺到最後8強，熱門球隊都表現穩定，各路雄師相信球迷們都已「睇晒辦」，孰強孰弱應該心中有數，依家最啱就係入定「冠軍」同「決賽組合」，到時睇形勢即場套戥，穩中求勝。

淘汰賽上線強隊雲集，建議冷吼「奇貨可居」嘅荷蘭。荷蘭喺分組賽絕對係毫不起眼，先係「符碌」以2比0力挫塞內加爾，然後1比1被厄瓜多爾逼和，到最後2比0擊敗最弱東道主卡塔爾，3仗表現均不討好，尤其1比1賽和厄瓜多爾一仗，被對手圍攻，最終執番1分可說是相當好彩。

不過，要留意上述3仗，荷蘭均係主攻一方，嚟到淘汰賽，老謀深算嘅「方丈」尹戈爾即時改變戰術，3中堅留後、配翼衞反攻，任由該仗對手美國控球再打反擊，效果極佳，以華基爾雲迪積克為首嘅荷蘭防線，完美演繹何謂銅牆鐵壁，前線迪比、加普以至翼衞杜費斯，速度高、腳法好，絕對係反擊戰嘅關鍵人物。

荷蘭防反戰術夠實際

荷蘭嘅防反戰術終於見真章，8強對手阿根廷雖然有球王美斯坐鎮，但阿根廷不擅強攻，首戰沙特阿拉伯就係最佳例證，加上佢哋控球嘅踢法，對一心打反擊嘅荷蘭極易「中伏」。

再者，阿根廷少帥史卡朗尼經驗唔及已經「7字頭」嘅尹戈爾，尤其喺往績方面，近5次法定時間阿根廷對荷蘭為3和2負，心態上阿根廷相當蝕章，預計荷蘭可以再過一關，目前「橙軍」冠軍有11.5倍，絕對值得入手。

下線方面，則不妨博葡萄牙殺入決賽。法國同英格蘭已喺8強交戰，兩軍實力相若，兩虎相爭必有一傷，無論博哪隊均有風險，倒不如向葡萄牙埋手。

決賽組合「葡-荷」有得諗

葡軍早已於分組賽出線，最尾一戰鬥南韓盡出副選，養精蓄銳兼正選收起C朗下，喺16強更大破瑞士6比1，狀態持續冒升，8強對手是實力稍遜嘅摩洛哥，要闖過呢關唔難，4強面對搏到殘嘅英格蘭或法國，葡萄牙可坐收漁人之利，其冠軍賠率跌到得4.8倍，明顯被睇好。決賽組合方面，「葡萄牙-荷蘭」有13倍，宜趁早吸納。