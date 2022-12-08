神射手推介　加普技術全面博得過

玩得世盃冠軍，梗係玩埋神射手啦！目前神射手形勢，基利安麥巴比以5球領先，美斯、加普、拉舒福特、李察利臣、干卡路拉莫斯、安拿華倫西亞及艾華路摩拉達等同為3球，不過安拿華倫西亞及艾華路莫拉達已經出局，基利安麥巴比又冇乜分頭，餘下數人中，可揀選其中兩位作為神射手之選。

揀「其他」撐干卡路拉莫斯

首選方面，可先留意荷蘭射手加普。加普身高逾六呎，而且左右腳皆能開弓，今屆所入3球，就係頭槌、左右腳各1球，射術極為全面。荷蘭8強會對阿根廷，由於阿根廷一向主攻，加上防線不濟，擅踢反擊嘅加普不愁冇入球機會。

另外，加普制空力一流，角球更係佢嘅殺着之一，阿根廷防守球員身材偏矮小，只要加普對阿根廷一戰有斬獲嘅話，攞神射手嘅機會就大增，24倍值得作為投注首選。

至於另一選擇，則可吼葡萄牙新星干卡路拉莫斯，佢不但喺16強對瑞士取代C朗擔正，更大演帽子戲法，一鳴驚人，佢今屆有3個入波，呢位賓菲加前鋒射術不俗之餘，走位飄忽令敵軍防不勝防。

葡萄牙於8強會對摩洛哥，摩洛哥專擺鐵桶陣，而老將C朗狀態欠佳兼走動較少，葡軍更需要一位擅於喺密集防守中走出空位嘅前鋒，干卡路拉莫斯正屬此類，既然佢腳風咁順，有10.5倍（其他）分頭，值得一試。